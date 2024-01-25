محافظ دهوك: إيران تريد الإضرار بالمصالح الاقتصادية لإقليم كوردستان

2024-01-25 11:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد محافظ دهوك على تتر، يوم الخميس، أن إقليم كوردستان ليست لديه علاقات اقتصادية أو سياسية مع إسرائيل.

وأقيمت في جامعة دهوك صباح اليوم ندوة حول الهجوم الصاروخي الباليستي للحرس الثوري الإيراني على أربيل. وتحدث تتر عن عواقب الهجوم في جلسة نقاشية.

وقال محافظ دهوك إن "إيران تريد الإضرار بالمصالح الاقتصادية لإقليم كوردستان من خلال استهداف رجال الأعمال والمستثمرين، وخير دليل على ذلك هو استهداف منزلي اثنين من المستثمرين في الإقليم، وهما: الشيخ باز والراحل بيشرو دزيي".

وأضاف أن "الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على المدنيين في محافظة أربيل ليس له أي مبرر"، مردفا بالقول، إن جميع اللجان الأمنية التي زارت مكان الهجوم أكدت أن المبنى المستهدف سكن لمواطنين مدنيين وليس مبنى للتجسس لجهاز مخابرات دولة أجنبية".

وتابع تتر بالقول إنه "بأي شكل من الأشكال ليس لدينا علاقات اقتصادية أو سياسية مع إسرائيل، منوها الى أن "من لهم علاقات بإسرائيل واضحون، لكن إيران لا تجرؤ على استهداف دول أخرى، فهي تطلق الصواريخ على كوردستان".