أعضاء مجلس محافظة بابل يؤدون اليمين أمام رئيس محكمة الاستئناف

2024-01-25 11:47:23 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أعضاء مجلس محافظة بابل يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس محكمة استئناف بابل





بغداد / إعلام القضاء

أدى أعضاء مجلس محافظة بابل المنتخبين، اليوم الخميس الموافق 25 /1 /2024، اليمين القانونية أمام رئيس محكمة استئناف بابل القاضي مسلم متعب عملا بأحكام المادة (29) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008.

من جهته، تمنى السيد رئيس الاستئناف لأعضاء المجلس الجديد التوفيق في مهامهم والعمل على تطوير المحافظة وتحسين واقعها الخدمي.