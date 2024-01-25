2024-01-25 11:52:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن مجهولين هاجموا منزل عضو جديد في مجلس ديالى، فيما عثر على جثة شاب مخطوف شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "مجهولين هاجموا منزل عضو مجلس ديالى الجديد عن تحالف العزم فادي اللهيبي بقنبلة يدوية في منطقة (ركة حجي سهيل) التابعة لناحية السلام، 20 كم شمال شرق بعقوبة".

وأضاف ان "الهجوم تسبب باضرار مادية في المنزل دون اي اصابات أو خسائر بشرية"، مشيرا الى ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته".

وبحسب المصدر نفسه، فقد "عثر الأهالي وقوات الأمن على جثة الشاب رسول حسين الكرخي مقتولاً في احد البساتين بين منطقة (دلي عباس) التابعة لقضاء المنصورية وحدود منطقة الاصلاح في اطراف ناحية جلولاء".

وبيّن المصدر ان "الشاب اختفى قبل يومين وهو من سكان ناحية المنصورية (45 كم شمال شرق بعقوبة)، وهو طالب اعدادية"، مشيرا الى ان "اسباب الخطف والاغتيال مازالت مجهولة حتى الآن".

واكد ان "قوات الأمن شرعت بتحقيق امنية وتحريات شاملة لكشف أسباب وملابسات الجريمة".