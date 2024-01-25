بدء الاجتماع الرئيسي للمجلس التنفيذي الـ61 لمنظمة المدن العربية في بغداد

2024-01-25 12:02:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، بدء الاجتماع الرئيسي للمجلس التنفيذي الـ61 لمنظمة المدن العربية.

وذكر بيان لامانة بغداد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الاجتماع الرئيسي للمجلس التنفيذي الـ61 لمنظمة المدن العربية بدأ والذي يقام في بغداد".

واضاف، ان "الاجتماع عقد برعاية رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة 20 مدينة عربية تحت شعار (مدن مرنة .. مستقبل مستدام)، وبرئاسة امين بغداد عمار موسى كاظم" .