بدء الاجتماع الرئيسي للمجلس التنفيذي الـ61 لمنظمة المدن العربية ببغداد

2024-01-25 12:12:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، بدء الاجتماع الرئيسي للمجلس التنفيذي الـ61 لمنظمة المدن العربية.

وذكر بيان لأمانة بغداد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الاجتماع الرئيسي للمجلس التنفيذي الـ61 لمنظمة المدن العربية بدأ والذي يقام ببغداد".

وأضاف، أن "الاجتماع عقد برعاية رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة 20 مدينة عربية تحت شعار (مدن مرنة.. مستقبل مستدام)، وبرئاسة أمين بغداد عمار موسى كاظم".