ضبط مكتبة تروج للنظام البائد في بغداد والقبض على صاحبها

2024-01-25 12:25:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بناءً على معلومات وردت من قبل مواطنين وبمتابعة ميدانية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد بعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط مكتبة تروج للنظام البائد وحزب البعث المحظور، حيث حدد جهازنا موقع المكتبة الكائن في إحدى المولات التجارية وسط العاصمة والتوجه إلى هناك، ومن خلال البحث والتفتيش جرى ضبط (٤٠) كتاباً تحمل صوراً لرئيس النظام البائد وأكثر من (٢٠) دفتراً طبعت عليها صور الرئيس المخلوع، ليتم مصادرتها والقبض على صاحب المكتبة واحالته مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الاجراءات اللازمة.

وفي السياق ذاته تمكنت مفارزنا في بغداد من القبض على شخص مجد النظام البائد خلال إحتفالات ليلة رأس السنة، ليتم تحويله إلى التحقيق أصولياً.



جهاز الأمن الوطني العراقي

مديرية العلاقات والإعلام

٢٥ - كانون الثاني - ٢٠٢٤

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