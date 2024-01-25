2024-01-25 12:28:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكد أمين بغداد، عمار موسى كاظم، اليوم الخميس، أن البرنامج الحكومي حقق إنجازاً كبيراً وانعكس إيجاباً على تنفيذ مشروعات خدمية عملاقة.وقال كاظم، خلال ترؤسه الاجتماع الرئيسي للمجلس التنفيذي الـ61 لمنظمة المدن العربية الذي أقيم في بغداد برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة 20 مدينة عربية، تحت شعار (مدن مرنة.. مستقبل مستدام): إن "العاصمة بغداد، هي واحدة من العواصم التي شاركت بدور فاعل في تأسيس منظمة المدن العربية في الخامس عشر من آذار عام 1967، والتي اختارت عاصمة دولة الكويت الشقيقة مقراً لها، وسبق لبغداد وأمانتها عبر السنوات الماضية أن شاركت وساهمت في معظم المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل المختلفة التي عقدتها المنظمة".وأضاف أن "أمانة بغداد ستبقى سباقة في دعم مشروعات وبرامج المنظمة على الرغم من التحديات والصعاب التي عاشتها عاصمتنا خلال العشرين سنة الماضية"، مشيراً إلى أن "أمانة بغداد حولت تلك التحديات والعقبات إلى فرص ملموسة للنجاح والدليل على ذلك أن العاصمة تشهد اليوم، احتضان هذا التجمع المبارك للأشقاء العرب تحت شعار (مدن مرنة.. مستقبل مستدام)".ولفت إلى أن "البرنامج الحكومي الذي يرمي إلى التنمية المستدامة والذي يقوده رئيس مجلس الوزراء وبإشرافه المباشر، شكل إنجازاً كبيراً، وتشرفت أمانة بغداد بحصة واسعة ومساهمة كبيرة في تنفيذ المهام الموكلة إليها في برنامج حكومة الخدمات، فانعكس ذلك إيجاباً على زيادة المساحات الخضراء في بغداد وتنفيذ مشروعات خدمية عملاقة في مجالات بلدية عدة".وأعرب عن طموحه "أن تتمخض عن اجتماع بغداد نتائج باهرة لخدمة مدننا العربية وتطويرها والنهوض بمستواها الخدمي والحضاري والثقافي والسياحي، وذلك عبر برامج وخطط منظمة المدن العربية".