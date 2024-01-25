وزير الداخلية يشيد بدور القضاء العراقي ودعمه للوزارة

2024-01-25 12:38:12 - المصدر: واع

بغداد-واعأشاد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ،اليوم الخميس، بدور القضاء العراقي ودعمه للوزارة ، فيما أشار إلى أن الداخلية والقضاء يد واحدة في مكافحة الجرائم وفرض الأمن.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن" وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، زار اليوم ، محكمة استئناف كركوك، والتقى رئيسها قاسم محمد سليمان".وأشاد الشمري بـ"دور القضاء العراقي ودعمه لوزارة الداخلية" ،واصفاً إياهما بـ"اليد الواحدة في مكافحة الجرائم وفرض الأمن".من جانبه، أكد رئيس محكمة الاستئناف أن "دور القوات الأمنية مهم وكبير في دعم دور القضاء وأن ما تشهده كركوك من تقدم جاء بفضل التضحيات والعمل المشترك".