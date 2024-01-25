الجنائية المركزية تصدر ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بحق تجار مخدرات

2024-01-25 12:44:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بغداد/ إعلام القضاء

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بحق تجار مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "اثنين من المدانين ضبط بحوزتهما (۲) كيلو و (٥٣٠) غرام من مادة الامفيتامين المخدرة، إضافة إلى مواد مخدرة أخرى ومبالغ مالية واسلحة متنوعة".

وأضاف أن "المدان الثالث ضبط بحوزته (٤٠٠) غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وتابع أن "الاحكام صدرت استناداً لإحكام المادة ۲۸ / اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ۲۰۱۷ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ من قانون العقوبات".