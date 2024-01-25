وطني القوى البارالمبي يغادر إلى الإمارات للمشاركة في دورة غرب آسيا

2024-01-25 13:00:05 - المصدر: واع

بغداد – واعغادرت بعثة المنتخب الوطني البارالمبي لألعاب القوى صباح اليوم الخميس، إلى الإمارات للمشاركة في منافسات دورة ألعاب غرب آسيا الرابعةوذكر بيان للجنة البارالمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" هذه البطولة تجمع نخبة من الرياضيين وتعد فرصة رائعة لرياضيينا لعرض قدراتهم العالية وروحهم التنافسية الفذة ".وعبر رئيس الوفد عدنان كمر خلال البيان عن تفاؤله بالمشاركة قائلاً :" نحن فخورون بتمثيل بلدنا في هذا التجمع الرياضي المهم لقد استعد رياضيونا جيداً لهذا التحدي ونحن متحمسون لإظهار ما يمكننا أن نحققه في هذه الألعاب "، مضيفاً أن" المنتخب الوطني لألعاب القوى خضع لمعسكر تدريبي مكثف استعداداً للمنافسات ويضم في صفوفه رياضيين حصدوا العديد من الجوائز في البطولات السابقة وتشمل المنافسة في بطولة غرب آسيا عدة فعاليات مثل الجري ورمي القرص ورمي الرمح وغيرها من الفعاليات التي تبرز مهارات وعزيمة أبطالنا".