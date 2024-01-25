شقيق مبابي يغير خطة إنريكي في باريس

2024-01-25 13:04:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تغيرت خطط لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير / كانون الثاني الجاري.

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن "إنريكي فتح الباب أمام إمكانية إعارة لاعب الوسط الإيطالي شير ندور هذا الشهر".

وأضافت أن "ندور اقترب كثيرا من الانتقال إلى صفوف سبورتنج براجا البرتغالي رغم وجود اهتمام من نادي بشكتاش التركي بضمه".

وأشارت إلى أن "بيشكتاش سيحول أنظاره إلى صفقة باريسية أخرى باستعارة لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز"، لافتا الى أن "ريناتو سانشيز بصدد العودة مجددا لصفوف بي إس جي وقطع إعارته إلى روما الإيطالي".

وقالت الصحيفة أيضا أن لويس إنريكي كان ينوي الاعتماد على شير ندور ومنحه فرصة للعب في الدور الثاني.

وختمت "إلا أن توهج العناصر الشابة من أكاديمية النادي مثل إيثان مبابي وسيني مايولو ومشاركتهما في المباريات الأخيرة غيرت خطط إنريكي".

المصدر: وكالات