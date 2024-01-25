السوداني يوجه بإطلاق الاستمارة الإلكترونية لـ "المسابقة الوطنية للبرامج الشبابية"

2024-01-25 13:13:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرأس الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للشباب

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ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للشباب، جرى خلاله البحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.





وتدارس الاجتماع وضع المنشآت الشبابية في جميع المحافظات، وأقر إلزام الوزارات والجهات كافة بإخلاء هذه المنشآت (العائدة أو المخصصة) لوزارة الشباب والرياضة في جميع المحافظات.





كما تقرر إطلاق الاستمارة الإلكترونية لـ(المسابقة الوطنية للبرامج الشبابية)، التي تهدف إلى اختيار 100برنامج ومبادرة شبابية مقدّمة من المنظمات غير الحكومية والفرق التطوعية، لغرض تمويلها بمنح تتراوح بين 5 -50 مليون دينار، على وفق قرار مجلس الوزراء (23465 لسنة 2023).





وشهد الاجتماع إقرار تشكيل (الفريق الوطني للشباب للتغير المناخي)، من خلال اختيار 1000 شاب ناشط في مجال مواجهة التغير المناخي وبشكل تطوعي، بهدف تعزيز دور الشباب العراقي في معالجة التحديات البيئية ووضع البرامج والحلول إزاء تحديات المناخ، ويرتبط هذا الفريق بالمجلس الأعلى للشباب.





كما تقرر قيام وزارة البيئة بإعداد دراسة لفرض تنظيم محاكاة مؤتمر الأطراف (COP 29)، لسنة 2024، الخاص بالشباب في بغداد، وبإشراف المجلس الأعلى للشباب بهدف تفعيل مشاركة الشباب العراقي في العمل والتعليم المتعلق بالمناخ.





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

25-كانون الثاني-