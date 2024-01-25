2024-01-25 13:20:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتتحت المديرية العامة للرعاية والتنمية الاجتماعية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، داراً خاصة لإيواء الأطفال المشردين في حين تعتزم انشاء مكان مماثل للأطفال حديثي الولادة ممن تخلت أُسرهم عنهم.

وقال مدير عام الرعاية والتنمية الاجتماعية یوسف چاوشین في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه مع افتتاح هذا الدار سيكون للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر إلى أربع سنوات، دار وكوادر وخدمات خاصة بهم.

وأضاف أن كل هذه الأنشطة ستمكن هؤلاء الأطفال من العيش في بيئة آمنة والنمو بشكل طبيعي، مردفا بالقول :نحن نؤمن بأن الأطفال حديثي الولادة يختلفون عقلياً وجسدياً عن الأطفال الآخرين، لذلك ينبغي أن يكون لهم مكانهم الخاص بهم.

بدوره قال محافظ اربيل أوميد خوشناو في المؤتمر ذاته، إن "هؤلاء الأطفال بسبب الظروف التي تواجه أُسرهم بحاجة الى هذا المكان الخاص".

واضاف ان "هذا المشروع إنساني وهناك العديد من المشاريع الاخرى في برنامج حكومة الإقليم، وقد دخلت بعضها حيز التنفيذ، وسيتم الانتهاء من جميع المشاريع في أقرب وقت ممكن".