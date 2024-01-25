ارتفاع الحوالات الخارجية .. المركزي العراقي يبيع أكثر من 220 مليون دولار بمزاد اليوم

2024-01-25 13:34:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الأربعاء، بنسبة 95% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 209 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 220 مليونا و 21 الفا و 732 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 209 ملايين و 481 الفا و732 دولارا مرتفعة بنسبة 95% ، عن المبيعات النقدية البالغة 10 ملايين و540 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 20 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 62 شركة.