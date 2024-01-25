2024-01-25 13:46:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إتلاف أكثر من 12 كيلو غراماً من المخدرات، وما يقارب 560 ألف حبة من المؤثرات العقلية في دائرة الطب العدلي ببغداد.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "بإشراف ومتابعة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبحضور رئيس لجنة الإتلاف القاضي صهيب دحام المعاضيدي، ومدير قسم متابعة أعمال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة إياد حسن التميمي، وكافة أعضاء اللجنة المختصة تواصل وزارة الصحة إتلاف كميات جديدة من المخدرات المضبوطة وفق القانون والمخزونة في دائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد".وقال رئيس لجنة إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية، وفقاً للبيان: إنه "تم إتلاف أكثر من 12 كيلو غراماً من المخدرات وما يقارب (560) ألف حبة من المؤثرات العقلية في دائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد سبق وأن تم ضبطها وفق محاضر قانونية".وأضاف، "تم حرقها وإجراء الفحص الفني بعد عملية الحرق للتأكد من عملية الإتلاف".