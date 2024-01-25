صحة كوردستان تخاطب اطبائها بخصوص الرواتب: انتظروا إقرار الموازنة

2024-01-25 13:46:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وكيل وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان رهيل فريدون، يوم الخميس، بأن مشكلة رواتب الأطباء الدوريين والكوادر الصحية ليست مرتبطة بوزارة الصحة بل هي مرتبطة بالوضع السياسي العام.

وقال فريدون خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مشكلة رواتب الأطباء الدوريين خلال الأشهر الماضية والبالغ عددهم 670 طبيباً في عموم مناطق الإقليم، والذين تم تعيينهم العام الماضي من بين آلاف الأطباء الخريجين، غير مرتبطة بوزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان".

وأضاف أن "الوزارة بذلت قصارى جهدها من أجل حل مشكلة الرواتب في السليمانية وفي حكومة الإقليم لكن يجب أن يعرف وينتظر الجميع الوضع السياسي وتمرير الموازنة الاتحادية للعام 2024".

وأشار الى أن "وزارة الصحة تثمن دور جميع الكوادر الصحية والطبية وتقدر معاناتهم خلال الوضع الحالي لكن هي تأمل بحل تلك المشكلات المتعلقة بالرواتب قريباً".