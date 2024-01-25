عائلة تناشد عبر "بغداد اليوم" بفتح تحقيق في حادث الاعتداء على ابنهم

2024-01-25 13:48:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناشدت عائلة الطالب محمد عادل محسن الصالحي، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، القوات الامنية، بفتح تحقيق في حادث الاعتداء على الصالحي بمادة حارقة قرب مدرسته في محافظة ذي قار.

وقالت العائلة، في مناشدة، عبر "بغداد اليوم"، ان "الصالحي، طالب في مرحلة السادس اعدادي، تعرض، صباح الاثنين الماضي، لحادث اجرامي بشع قرب مدرسته، اثناء ذهابه لاداء الامتحان من قبل مجرمين يستقلون دراجة نارية بمادة (التيزاب) الحارق".

واضافت العائلة، في مناشدتها، أن "الصالحي يرقد الآن في مركز الحروق بالمستشفى التركي في الناصرية"، مشيرة الى أن "حالته الصحية حرجة من الدرجة الثالثة".

ودعت العائلة، "القوات الامنية والجهات المختصة، الى فتح تحقيق والقصاص من الجناة في اسرع وقت".







