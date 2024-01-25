هيئة الاستثمار توضح آلية بيع الشقق في مجمع بسماية

2024-01-25 13:52:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ نصار الحاج

أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الخميس، عن آلية بيع الشقق السكنية في مجمع بسماية.

وقال المتحدث باسم الهيئة مثنى الغانمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد المعاملات المتعلقة بإيجار الوحدات السكنية في مجمع بسماية خلال العام 2023 بلغ 492 معاملة، فيما بلغ عدد حالات التنازل لبيع الوحدات السكنية 1403 معاملات".

وأوضح، أن "الإجراءات المطلوبة للبيع تتمحور حول تسديد الأقساط المتأخرة على أن تصل نسبة تسديد مبلغ الشقة الى 50 بالمئة فما فوق، بشرط أن يتم تقديم الطلب عبر مكتب الهيئة في مجمع بسماية لغرض ترويج معاملة البيع بحضور مالك الشقة والمشتري الجديد".