الياسري لوفد أممي: مشروع تعديل الدستور في مرحلته الأولى

2024-01-25 13:58:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية، حسن الياسري، اليوم الخميس، أن مشروع تعديل الدستور ما زال في مرحلته الأولى.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الياسري، استقبل وفداً من بعثة الأمم المتحدة في العراق، ضم مانوج ماثيو رئيس القسم السياسي في البعثة، ومساعده والوفد المرافق لهما".

وأضاف البيان، أنه "تم التباحث بصدد مشروع الحكومة لتعديل الدستور المكلَّف به الياسري، الذي بدوره قام بإطلاع الوفد على خارطة الطريق التي يتبنَّاها مشروع التعديل".

ونوه الياسري، للوفد إلى أن "المشروع ما زال في مرحلته الأولى المقتصرة على استبيان رأي الفرقاء السياسيين على خطوطه العريضة بعيداً عن الخوض في التفاصيل".

من جهته، أبدى الوفد الأمميّ "الدعم الكامل للمشروع ولكل ما يسهم في بناء العراق وتصحيح المسار الدستوري ولإجراءات الحكومة بهذا الصدد"، واعداً بـ"تقديم كل وسائل الدعم الممكنة".