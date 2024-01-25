خلال الساعات المقبلة.. العراق على موعد مع موجة أمطار ومنخفض جوي- عاجل

2024-01-25 14:09:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، أن العراق مقبل خلال الساعات المقبلة على امطار متوسطة الشدة وغزيرة، إضافة الى انخفاض بدرجات الحرارة.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق سيتعرض ابتداءً من ساعات صباح الغد الجمعة إلى تقدم منخفض ممطر يؤدي إلى تساقط أمطار بين متوسطة الشدة إلى خفيفة وغالباً غزيرة في الأقسام الشمالية وجنوب البلاد".

وأضاف أن "المنطقة الوسطى لها نصيب أمطار متفرقة وقد تكون غداً محدودة وتتوسع يوم السبت، كما ان الحالات الماطرة منتظرة مجدداً نهاية الشهر الحالي".

وتابع الزيادي ان "درجات الحرارة متذبذبة وقد يطرأ انخفاض بفارق ثلاث درجات هبوط السبت ويوم الأحد المقبلين بسبب هبوب رياح شمالية، لكن ليس هناك موجة برد شديد او معدلات صفرية كما أشيع والأجواء الباردة متذبذبة بين انخفاض وارتفاع مجدداً منتصف الاسبوع القادم".

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن حالة الطقس في العراق للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.



