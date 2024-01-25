مانشستر يونايتد يحسم قراره بشأن بنزيما

2024-01-25 14:40:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، قراره بشأن إمكانية التعاقد مع كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد ليست على استعداد لدفع الراتب الضخم الذي يتقاضاه اللاعب الفرنسي.

وأضافت أيضا أن النادي الإنجليزي يريد الالتزام تماما بلوائح اللعب المالي النظيف.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى وجود خلاف حاد بين بنزيما ومسؤولي اتحاد جدة، وتكهنت بأن النجم الفرنسي يريد الرحيل خلال شهر يناير الجاري.

إلا أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشارت إلى أن ما تردد في هذا الصدد ضجة دعائية وأن بنزيما مستمر مع الفريق السعودي وطلب فقط تعزيز الفريق بصفقات قوية.

وتعرض بنزيما لانتقادات جماهيرية حادة في اتحاد جدة، دفعته لإغلاق حساباته الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يغيب ما يقرب من 3 أسابيع عن تدريبات الفريق.