اتحاد الكرة يحدد موعد اجراء قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس العراق

2024-01-25 14:42:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، موعد اجراء قرعة، دور الـ 16 لكأس العراق بكرة القدم.

وقال الاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "يدعو الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاندية المتأهلة الى دور الـ 16 من بطولة كأس العراق، و اندية (نفط ميسان والنجف وكربلاء ودهوك)، لحضور قرعة كأس العراق".

واضاف البيان، أن "القرعة ستقام في مقر الاتحاد، يوم الاحد المقبل، في الساعة الثانية عشر ظهراً".