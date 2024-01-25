2024-01-25 14:52:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد المقبل، موعدا لاجراء قرعة دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم .

ودعا الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الأندية المتأهلة مباشرة للدور الـ 16 وهي اندية (نفط ميسان، النجف، كربلاء، دهوك) لحضور قرعة كأس العراق التي تقام في مقر الاتحاد في الموعد المذكور.

وتنطلق يوم الجمعة المقبل، منافسات بطولة كأس العراق لكرة القدم، بإقامة ثماني مواجهات ضمن الدور الـ32 من البطولة.

يذكر ان نادي القوة الجوية أحرز لقبه السادس في كأس العراق الموسم الماضي بعد فوزه في المباراة النهائية على اربيل بنتيجة 1-0 سجله مهند عبد الرحيم .