2024-01-25 14:54:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، عن اجتماع مرتقب لمجلس محافظة الأنبار الجديد وتأدية اليمين الدستورية.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "أعضاء مجلس محافظة الأنبار الجدد سيباشرون بتأدية اليمين أمام رئيس محكمة الاستئناف"، مبيناً أنه "هناك اتفاقا على عقد جلسة المجلس الجديد في الأسبوع الأول من شباط المقبل".

وأضاف، أن "هناك اتفاقا شبه تام على تسمية أيوب الحلبوسي رئيسا لمجلس المحافظة، وعمر دبوس الذيابي محافظًا جديدا للأنبار، ولكن حتى الآن تجري كتلة المحافظ الحالي علي فرحان محاولات تهدف للإبقاء عليه محافظا لولاية جديدة".

والاثنين الماضي، أصدر مجلس القضاء الأعلى، توجيها لرؤساء محاكم الاستئناف في جميع أنحاء البلاد، حيث يطلب منهم استقبال الفائزين في الانتخابات المحلية لتأديتهم اليمين القانونية.

وأفاد المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، بأنه "يجب أن تتم عملية تأديتها أمام رئيس المحكمة المعنية حصرا في مقر رئاسة محكمة الاستئناف".

وأوجزت شبكة محلية لمراقبة الانتخابات، في وقت سابق من كانون الاول الماضي، خارطة عدد المقاعد وتشكيل الحكومات المحلية في المحافظات العراقية بناء على قانون "سانت ليغو"، واعتمادا على عدد الأصوات التي حصلت عليها كل كتلة وتحالف وحزب.

وبحسب تقرير الشبكة، فأنه في محافظة البصرة ستكون الكتلة الأكبر لتحالف تصميم، بـ13 مقعدا من اصل 23 مقعدا ل‍مجلس محافظة البصرة.

بالمقابل سيكون الاطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر والذي من المؤمل ان يشكل الحكومة المحلية في بغداد بعدد مقاعد يبلغ 23 مقعدا في بغداد من اصل 52 مقعدا ل‍مجلس محافظة بغداد، فضلا عن ميسان والمثنى وذي قار وبابل والنجف والديوانية.

وفي كربلاء سيكون تحالف ابداع كربلاء التابع للمحافظ الحالي، الكتلة الأكبر بعدد مقاعد يبلغ 7 مقاعد من اصل 13 مقعدا في مجلس محافظة كربلاء.

اما في واسط حاز تحالف واسط اجمل التابع للمحافظ الحالي على اكبر عدد من المقاعد بواقع 7 مقاعد من اصل 15 مقعدا، وسيكون هو الكتلة الأكبر.

وفي الانبار يكون تحالف تقدم هو الكتلة الأكبر بـ6 مقاعد بالإضافة الى مقعدي تحالف قمم بقيادة خالد بتال حيث من المؤمل ان يتحالف الطرفان، وذلك من اصل 16 مقعدا.

وفي صلاح الدين ستكون الكتلة الأكبر هي الجماهير الوطنية بالتحالف مع العزم والحسم، بعدد مقاعد اجمالي يبلغ 9 مقاعد من اصل 15 مقعدا.

وفي كركوك ستكون الكتلة الأكبر مشكلة من تحالف كركوك قوتنا المشكل من الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض الأحزاب الكردية، بالإضافة الى الديمقراطي الكردستاني وجبهة التركمان والقيادة بعدد مقاعد يبلغ 11 مقعدا من اصل 16 مقعدا، ومن المتوقع ان يشكلون هم الحكومة المحلية.

وفي نينوى، ستكون الكتلة الأكبر المشكلة للحكومة المحلية هي نينوى لاهلها التابعة للمحافظ السابق نجم الجبوري، والديمقراطي الكردستاني والسيادة وتقدم والحسم، بعدد مقاعد يبلغ 15 مقعدا من اصل 29 مقعدا، اما باقي الكتل ستكون في المعارضة.