الهيئة الوطنية للاستثمار: نعمل على تطوير الواقع الزراعي ومعالجة جميع التحديات

2024-01-25 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، عن العمل على تطوير الواقع الزراعي عبر بوابة مشاريعها الاستثمارية، فيما أشارت الى أن هناك جهوداً كبيرة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المدير العام للدائرة الاقتصادية والفنية عمار عبد الجبار ترأس اجتماعاً لهيئات استثمار بغداد والنجف وبابل وواسط والمثنى وميسان وديالى، بحضور ممثلي وزارات التخطيط والزراعة والموارد المائية"، مبينة أن "الاجتماع ناقش طبيعة المشاريع الزراعية المتلكئة على مستوى هيئات الاستثمار، والمشاريع الاستثمارية الزراعية الممنوحة إجازات ومتوقفة بسبب الحصة المائية أو توقيع العقد الاستثماري مع الجهة القطاعية".

وأكد عبد الجبار أن "الهيئة الوطنية للاستثمار تشتغل على تطوير الواقع الزراعي عبر بوابة مشاريعها الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح الإجازات وتقليل نسب البيروقراطية الإدارية، بما يسهم في تشجيع المستثمرين للبدء بالمشاريع داخل العراق".

وأضاف أن "هناك جهوداً كبيرة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع، والعمل على وضع الدراسات اللازمة على المستوى القانوني والفني للمضي بالسياسة الاستثمارية العراقية".