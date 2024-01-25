السفيرة الألمانية لدى بغداد تعلن عن مشاريع تطوير واستثمار في مجال الطاقة

2024-01-25 15:26:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلنت السفيرة الألمانية لدى بغداد، كرستين هومان، اليوم الخميس، عن مشاريع تطوير واستثمار في الطاقة، فيما أكدت العمل على تنفيذ مشاريع لبناء محطات لاستثمار الغاز المصاحب في العراق.

وقالت هومان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك مشروعاً قائماً لشركة سيمنس للطاقة، وهو مشروع مهم وحيوي للعراق، وهناك مشاريع أخرى نعمل عليها مثل التطوير والاستثمار في الطاقة على سبيل المثال الغاز السائل المحروق وهذا ثروة للعراق ممكن الاستفادة منه".

وأشارت إلى أن "ألمانيا تعمل على تنفيذ مشاريع في المستقبل لبناء محطات لاستثمار الغاز المصاحب، وهناك مشاريع أخرى على سبيل المثال (الهويات التعريفية) التي يستخدمها العراقيون هي منتجات ألمانية جاءت عبر اتفاقيات بين الشركات العراقية والألمانية لتزويد العراق بها".

وعن وجود الشركات الألمانية في العراق، أوضحت السفيرة أن "ألمانيا لديها شركات عملاقة مثل صناعة سيارات المارسيدس وBMW، وهذا النوع من المشاريع يحتاج إلى بيئة ذات معايير محددة ممكن العمل عليها وتهيئتها في المرحلة القادمة".

وتابعت: "نحتاج إلى جهود كثيرة حتى الوصول إلى أرض خصبة لهكذا مشاريع تقام في العراق، والأمل موجود وألمانيا تسعى إلى تحقيق ذلك في المستقبل".