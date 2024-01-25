بعد ساعات من فقدانه.. العثور على جثة شاب في بستان زراعي شرق ديالى

2024-01-25 15:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر امني ، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، العثور على جثة شاب في بستان زراعي شرقي بعقوبة مركز المحافظة.



وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، إن "مفرزة أمنية من الشرطة عثرت على جثة شاب من مواليد 2006 مرمية في محيط بستان زراعي قرب قرى شروين شرقي مدينة بعقوبة وهي مصابة بعيار ناري في الراس".

واضاف، أن "الجثة تم التعرف على هويتها"، مبينا انه "تم تشكيل فريق أمني للتحقيق والوقوف على ملابسات الجريمة خاصة وان هناك معلومات بأن الضحية فقد اثره منذ ساعات قبل العثور عليه"، مشيرا الى أنه "لا يمكن التكهن بدوافع الجريمة لكن التحقيقات هي من ستكشف الحقيقة".

وكانت وزارة الداخلية، قد اعلنت عن انخفاض الجريمة بكافة انواعها بنسبة 20% في العراق خلال 2023، وانخفاض الحوادث الجنائية بنسبة 40%، وهي نسب قابلت تشكيك من قبل المختصين والمراقبين خصوصا وان الداخلية لم تحصي عدد الحالات خلال 2023 ومقارنتها بعدد الحالات خلال 2022.