وزير النقل يعلن نسب إنجاز التصاميم الأولية لطريق التنمية

2024-01-25 15:52:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، عن نسب إنجاز التصاميم الأولية بمشروع طريق التنمية، فيما أشار الى أن الأبواب مفتوحة للدول للانضمام الى المشروع.

وقال السعداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل جارٍ بشكل جيد بطريق التنمية وهناك حوارات ونقاشات بين العراق والدول الراغبة للانضمام الى المشروع".

وأوضح أن "النقاشات على مستوى عالٍ بين وزارة النقل ووزارات النقل النظيرة وفي مقدمتها تركيا وإيران والإمارات وقطر والباب مفتوح لبقية الدول للانضمام الى هذا المشروع الستراتيجي".

وأشار الى أن "نسبة الإنجاز في التصاميم الأولية لخطوط السكة في مشروع التنمية تجاوزت 50‎%‎ ونسبة الإنجاز للتصاميم الأولية للطريق البري تجاوزت 25‎%‎ والآن الشركة الاستشارية الإيطالية تعمل على فحوصات التربة والعمل مستمر وهناك تقدم كبير في هذا المشروع ".