هيئة الاستثمار تكشف تفاصيل مدينة سكنية جديدة أضخم من "بسماية"

2024-01-25 16:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم هيئة الوطنية للاستثمار مثنى الغانمي، يوم الخميس، تفاصيل تشييد مدينة سكنية جديدة أكبر من مجمع بسماية السكني، مبيناً أن قسماً من الوحدات السكنية فيها سيتم توزيعها مجاناً لفئات معينة.

وقال الغانمي لوكالة شفق نيوز، إن "المدينة الجديدة تحمل اسم عالم الاجتماع العراقي الراحل علي الوردي، وموقعه بالقرب من مجمع بسماية، جنوب شرقي بغداد، وهي متكاملة الخدمات الأساسية والبنى التحتية، كما تضم مساحات خضراء، بالإضافة إلى مدراس وجامعات ومراكز صحية".

وأضاف "المدينة تضم 150 ألف وحدة سكنية، وسيتم تنفيذها بأسلوب الاستثمار الحديث، وقسم منها سيتم منحها للدولة مجاناً لتتولى توزيعها على الفئات المستحقة من المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود والمتوسط والفقراء والموظفين وذوي الشهداء من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، وهناك قسم آخر سيتم توزيعه بنظام الأقساط بعيدة المدى".

وأكد الغانمي أن "مدينة علي الوردي موقعها في قضاء النهروان وهي مشابهة لمدينة بسماية، وكما أنها من جملة المدن الجديدة التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن لم المباشرة بها رسمياً كما حصل مع مدينة الجواهري التي تم وضع حجر الأساس لها، ومدينة علي الوردي بانتظار موافقة رئيس الوزراء للشروع بالعمل".

يشار إلى أن مجمع بسماية السكني جنوب شرقي بغداد، يعد أضخم مشروع سكني في العراق ويضم 100 ألف وحدة سكنية.