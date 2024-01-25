صادرات المنتجات النفطية العراقية إلى أمريكا تتجاوز مليون برميل في 10 أشهر

2024-01-25 16:38:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الخميس، أن المنتجات النفطية العراقية إلى الولايات المتحدة تجاوزت مليون برميل خلال عشرة أشهر من العام الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن العراق صدّر إلى أمريكا منذ شهر كانون الثاني/ يناير ولغاية تشرين الأول/ أكتوبر 2023 مليوناً و113 ألف برميل من المنتجات النفطية.

وبينت أن صادرات العراق من مشتقات النفط بلغت أدنى مستوى لها في شهرين تشرين الأول/ أكتوبر حيث كانت 59 ألف برميل، في حين كان أعلى معدل تصدير في شهر نيسان/ أبريل حيث بلغت 172 ألف برميل.

وأشار إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى أن "صادرات المشتقات النفطية العراقية للعام الماضي ارتفعت بمقدار 479 ألف برميل عن العام 2022 حيث بلغت 634 ألف برميل للفترة نفسها.