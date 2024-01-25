2024-01-25 16:41:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، بأن الاطار ينتظر رسالة مهمة من المكون السني حول الشخصية التوافقية لمنصب رئيس مجلس النواب، وذلك بعد ان أصبحت رحلة انتخاب رئيس جديد للبرلمان مليئة بالمعقدات السياسية والقانونية.





وقال العتبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "الحوارات حول حسم الخيارات بملف اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب مستمرة حتى اللحظة ولم تتوقف سواء من قبل قوى الاطار او القوى السنية باعتبار الاخيرة هي المعنية بتحديد شخصية توافقية لتقديمها في اقرب جلسة للتصويت".





واضاف، ان "قوى الاطار تنتظر من المكون السني بكل قواه رسالة مهمة خلال الايام المقبلة في اختيار شخصية توافقية لهذا المنصب"، لافتا الى انه "لاتوجد مؤشرات بان الاسبوع المقبل سيكون حاسما ولكن ربما ان يقلص مساحة الخيارات بالنسبة للقوى السنية".





واشار الى ان "جلسات مجلس النواب ستمضي في وضعها الطبيعي بانتظار توافق القوى حول ملف اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب".





ومن المؤمل ان يستأنف البرلمان جلساته يوم السبت المقبل 27 كانون الثاني 2024، وذلك بعد ان تم رفع جلسة التصويت على رئيس البرلمان السبت 13 كانون الثاني، اي قبل 10 ايام من الان، بعد انتهاء الجولة الاولى وتأجيل الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان.





وتترقب القوى السياسية نتائج الطعن الذي قدمه حزب تقدم في جلسة البرلمان التي شهدت الجولة الاولى لانتخاب رئيس البرلمان، فيما يرجح سياسيون ان الطعن يهدف لالغاء نتائج تلك الجلسة، مما يمكن فتح باب الترشيح مجددًا ليقوم الحزب بتقديم مرشح جديد بدلا من شعلان الكريم بعد ان واجه اعتراضات ورفض قد يحرمه من الفوز في الجولة الثانية في حال استئناف عملية التصويت.



