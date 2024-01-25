ضبط أكثر من مليون حبة مخدرة في السليمانية بحوزة متهمين سوريين (صور)

2024-01-25 16:44:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة آسايش إقليم كوردستان يوم الخميس، عن ضبط مليون حبة مخدرة في السليمانية وإلقاء القبض على متهمين سوريين الجنسية.

وقال مسؤول اعلام مؤسسة آسايش إقليم كوردستان العقيد سلام عبد الخالق، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "قوات الاسايش بالتعاون مع قسم مكافحة المخدرات وبعد الحصول على معلومات دقيقة نتيجة التحري والمراقبة استطاعت القبض على متهمين سوريي الجنسية بحوزتهم أكثر من مليون حبة مخدرة (كيبتاغون)، وهي المرة الأولى التي يتم ضبط هذا العدد الكبيرة من هذه الحبوب المخدرة".

وأضاف، أن المتهمين ادخلوا الحبوب من خارج السليمانية، وكانوا ينوون تهريب تلك الحبوب لمحافظات الوسط والجنوب ومحافظات إقليم كوردستان".

وبين عبد الخالق أنه "تم إلقاء القبض على المتهمين وفق المادة 26 من قانون رقم واحد لسنة 2020 الخاص بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في إقليم كوردستان".

وعن مستويات التعاطي والاتجار بالمخدرات أكد المسؤول الأمني، ان "العام الماضي شهد اعتقال 991 متهماً بالتعاطي والاتجار بالمواد المخدرة، بينهم 82 تاجراً، منهم تجار دوليين"، مشيرا الى ان اغلب المواد المعذرة التي يتم التعامل بها وضبطها في السليمانية هي من الكريستال.

وثمّن عبد الخالق، "جهود المواطنين ودعمهم للأجهزة الأمنية من خلال الإخبار عن الحالات المشتبه بها".