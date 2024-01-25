الزراعة الكوردستانية تتفق مع بغداد على بناء أربعة سدود إستراتيجية

2024-01-25 17:10:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على بناء أربعة سدود إستراتيجية.

وقالت وزيرة الزراعة بيكرد طالباني في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن الوزارة توصلت لاتفاق مع الحكومة الاتحادية وسيتم الشروع بناء السدود الأربعة خلال العام الحالي.

وأضافت أن حكومة الإقليم وعلى الرغم من الأزمات التي عانت منها إلا أنها تمكنت من بناء ثمانية سدود متوسطة الحجم، مؤكدة المضي في عملية خزن المياه عن طريق إقامة السدود والنواظم.

يذكر أن هناك 23 سداً في عموم مناطق إقليم كوردستان تستهدف إنتاج الطاقة الكهربائية والإرواء والسياحة والعديد من المجالات الأخرى في الاستفادة من السدود.

وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان للمحافظة على المياه والوقاية من تأثيرات الجفاف.