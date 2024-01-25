كأس آسيا.. البحرين تصطدم باليابان وتعادل "مريب" لكوريا

2024-01-25 17:26:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حقق منتخب البحرين صدارة مفاجئة، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، لمجموعته في كأس آسيا لكرة القدم إثر فوزه على الاردن 1-0.

وستواجه البحرين اليابان حاملة اللقب أربع مرات في ثمن النهائي، وذلك بعد انتهاء المباراة الثانية في المجموعة الخامسة بتعادل مفاجئ "ومريب" كما يرا مراقبون في الثواني الأخيرة بين كوريا الجنوبية وماليزيا 3-3.

ورفعت البحرين رصيدها إلى 6 نقاط في المجموعة الخامسة، مقابل 5 لكوريا الجنوبية و4 للأردن اللذين ضمنا التأهل سابقاً.

بينما ستلاقي كوريا الجنوبية التي تجنبت مواجهة اليابان لتقترب من لقاء السعودية.



