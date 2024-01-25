الخارجية الاتحادية تعلن الاتفاق مع واشنطن على صياغة جدول زمني لمدة وجود مستشاري التحالف الدولي

2024-01-25 17:26:21 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أعلنت وزارة الخارجية الاتحادية، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على صياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف، مؤكدةً التزام العراق بسلامة مستشاري التحالف الدولي أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد