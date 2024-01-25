أمانة بغداد: منظمة المدن العربية أبدت استعدادها للتعاون ونقل التجارب

2024-01-25 17:54:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، أن منظمة المدن العربية أبدت استعدادها للتعاون ونقل خبرات وتجارب الدول العربية في الخليج العربي وباقي مدن الوطن العربي.وذكرت الأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بدورته الـ61، عقد برئاسة أمين بغداد عمار موسى كاظم وبحضور أمين عام المنظمة والمؤسسات المنضوية فيه وأمناء العواصم ومسؤولي إدارات البلديات لـ20 مدينة عربية شاركت في هذا الاجتماع في بغداد بعد قطيعة امتدت إلى 35 عاماً".وأشارت، إلى أن "منظمة المدن العربية من المنظمات الفاعلة عربياً وبغداد عضو مؤسس فيها منذ تأسيسها عام 1967 م وكان آخر اجتماع عقد لهذه المنظمة في بغداد قبل 35 عاماً، وانعقاد المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بدورته الـ61 اليوم في بغداد أعطى رسالة واضحة لعودة بغداد إلى حضنها العربي والعلاقات المشتركة مع شقيقاتها العواصم العربية".وأضافت، أن "هذه المنظمة بمؤسساتها السبعة المعنية بشأن المدن العربية أبدت استعدادها التام للتعاون ونقل خبرات وتجارب الدول العربية في الخليج العربي وباقي مدن الوطن العربي من أجل تحقيق واقع خدمي متميز لمدينة بغداد في ظل حكومة الخدمات".وتابعت، أن "جميع الوفود المشاركة أشرت تغيراً واضحاً في الواقع الخدمي لمدينة بغداد والمشاريع المنفذة فيها وماضون بتسخير جميع الجهود والإمكانات المحلية والعربية والعالمية بغية النهوض بواقع العاصمة بغداد نحو الأفضل"، منبهة، بأن "المجتمعين تبادلوا في ختام الدورة توزيع الدروع التذكارية مع أمانة بغداد إلى جانب إطلاعهم على معرض للوحات الفنية التشكيلية أقامته مديرية العلاقات والإعلام بالأمانة".