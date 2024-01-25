واشنطن تعلق على إعلان بغداد نجاح المفاوضات وتوضح مهمة اللجنة العسكرية العليا

2024-01-25 17:54:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أوضحت الإدارة الأمريكية في واشنطن، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2025)، مهمة اللجنة العسكرية العليا مع العراق بشأن مستقبل العلاقة ووجود قوات التحالف الدولي في البلاد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، ان "الولايات المتحدة والعراق سيعقدان اجتماعات مجموعات العمل الخاصة باللجنة العسكرية العليا".

وأضاف أوستن، ان "اللجنة العسكرية العليا ستمكن الولايات المتحدة والعراق من الانتقال لعلاقة أمنية مستدامة بينهما".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت مساء اليوم عن نجاح المفاوضات بين الحكومتين العراقية والأمريكية التي بدأت منذ آب 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) لصياغة جدول زمني يمهد لانسحاب تدريجي لقوات التحالف الدولي من العراق.

وذكر بيان للخارجية تلقته "بغداد اليوم"، ان اللجنة ستعمل على "صياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش، والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتسق مع رؤية الحكومة العراقية".