دوري المحترفين لكرة الصالات.. تنظيم وتقسيم الفرق المشاركة لمجموعتين

2024-01-25 18:10:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقدت لجنةُ كرة الصالات والشاطئيّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الخميس، مؤتمرها الفنيّ الخاص بتنظيم مسابقةِ دوري المحترفين العراقيّ لكرة الصالات فئة الشباب، وذلك بحُضور رئيس اللجنة علي عبد الحسين ونائبه زياد شامل، وممثلي الأندية المشاركة.

وتم تقسيمُ الأندية على مجموعتين أولى وثانية في العاصمة بغداد، ومجموعة الفرات الأوسط والمجموعة الجنوبية.

وأسفرت القرعةُ عن مواجهات (نفط البصرة وبلدية البصرة، والشباب البصري مع نظيره غاز الجنوب)، وتمخضت مباريات المجموعة الأولى للعاصمة بغداد عن مواجهات (القوة الجوية ومصافي الوسط والدفاع الجوي مع الشرطة)، والمجموعة الثانية (آليات الشرطة مع نينوى وأمانة بغداد بمواجهة الموارد المائية)، وفي مجموعةِ الفرات الأوسط يقابل نفط الوسط نظيره الشرقية، في حين يكون نادي الحشد الشعبي بالانتظار.

ويتأهل أصحاب المراكز (الأول والثاني) من المجموعة الأولى والثانية للعاصمة بغداد، وصاحب المركز الأول والثاني بالنسبة للمجموعة الجنوبية، على أن يتأهل فريقٌ واحدٌ من منطقة الفرات الأوسط إلى الأدوار النهائية.

وتم الإتفاقُ على اختيار أفضل فريق ثالث، من أجل أن يكون ضمن الفرق المتأهلة إلى الأدوار النهائية، ليصبح عددها (8) أندية، كما حدد يوم 10/2/2024 موعداً لانطلاق الدوري.

من جانبه، قال رئيس لجنة كرة الصالات والشاطئيّة، علي عبد الحسين، خلال كلمةٍ قصيرةٍ في المؤتمر الفني، لوكالة شفق نيوز، إن "الفئات العمريّة هي الركيزةُ الأساسية لعمليةِ البناء الصحيح، لأن جميعَ فرق وأندية العالم لا تنظر إلى النتائج بقدر ما تسعى إلى كيفيةِ بناء اللاعب الشاب في دوري الفئات العمريّة وصولاً للفريق الأول".

وأضاف عبد الحسين: "ليس المهم أن تحصلَ على الدوري، بل في كيفية الوصول إلى الهدف، والغاية الرئيسيّة من إقامة دوري ناجح للشباب، ويبقى التنافس حقاً مشروعاً لجميع الفرق المشاركة، ونستطيع من خلاله الكشفَ عن الموهوبين لرفد دورينا بجيل شبابي يكون الدعامةَ الأساسيّة للخطِ الأول في أنديتنا".