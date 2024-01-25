أربيل تقيم حفل "عيد ميلاد" رمزي لضحية القصف الإيراني الطفلة "جينا دزيي" (صور)

2024-01-25 18:24:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقامت الحكومة المحلية لمحافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، حفلاً رمزياً لأول عيد ميلاد للطفلة "جينا دزيي"، إلا أنها لم تكن حاضرة بعد أن قضت هي ووالدها بالقصف الإيراني الذي استهدف منزلهم قبل نحو أسبوعين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحكومة المحلية نظمت الحفل اليوم لأنه يصادف يوم ميلاد الطفلة 25 كانون الثاني/ يناير 2023، التي لم تتم عامها الأول بعد، حيث أنهى القصف الإيراني، حياتها مع والدها رجل الأعمال الكوردي "بيشرو دزيي"، فيما نجت أمها بإصابات بالغة وما زالت ترقد في المستشفى لتلقي العلاج.

وبين مراسنا أن الحفل أقيم في منزل الضحية بمشاركة العشرات من الشخصيات السياسية والاجتماعية.

ويوم الاثنين الماضي 22 كانون الثاني/ يناير الجاري، نظم العشرات من الأطفال في حضانات أربيل، حفلاً تأبينياً على روح الطفلة ووالدها، بمناسبة مرور أسبوع على وفاتهما جراء القصف.

ورفع الأطفال علم إقليم كوردستان وأشعلوا الشموع عند مجمع "إمباير" الذي يملكه رجل الأعمال الكوردي الراحل، حداداً على روح بيشرو دزيي وطفلته ژينا، وقالوا إن حفلهم هذا بعنوان "رسالة الى السماء".

وليل يوم الاثنين الثلاثاء 16 كانون الثاني/ يناير 2024، شن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة أربيل، مما أدى إلى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح.

وتبنى الحرس الثوري تلك الضربات، وقال إنها جاءت "رداً على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيس للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية".

وعدّ مجلس أمن إقليم كوردستان، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدنية في مدينة اربيل "إنتهاكاً صارخاً لسيادة الإقليم والعراق كافة.

ويوم الجمعة الماضي 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، دعت غرفة التجارة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، المواطنين والتجار إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية بعد الهجوم العنيف الذي شنته قبل أيام على المدينة.

ويوم السبت 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلنت غرفة تجارة وصناعة دهوك، أنها تدرس بدقة البحث عن بدائل للمنتجات الإيرانية بالاعتماد على المنتجات والسلع المحلية والاستيراد من دول أخرى لتأمين الاحتياجات اللازمة لمحافظة دهوك وإقليم كوردستان.