بغداد تتفق مع واشنطن على صياغة جدول زمني لإنهاء عمل التحالف الدولي

2024-01-25 18:30:14 - المصدر: العربي الجديد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، يقضي بإطلاق لجنة من أجل تقييم لتهديد داعش وخطره بهدف صياغة جدول زمني محدد لمدة وجود التحالف الدولي في العراق والمباشرة بخفض تدريجي مدروس على الأراضي العراقية، وصولاً إلى إنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش، وذلك بعد يوم واحد من تسلم بغداد رسالة من الإدارة الأميركية نقلتها السفيرة ألينا رومانوسكي، إلى وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين.

وأعلنت الخارجية العراقية في بيان صدر مساء اليوم الخميس، "نجاح المفاوضات بين الحكومتين العراقية والأميركية التي بدأت منذ أغسطس/ آب 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش وخطره".

وأضاف البيان أنّ "ذلك يأتي لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش"، مشدداً على أن العراق يسعى إلى "الانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأمنياً وعسكرياً، تتسق مع رؤية الحكومة العراقية".

وأكد البيان أن كلاً من العراق والولايات المتحدة "يعبران عن دعم أعمال اللجنة وتسهيل مهامها والامتناع عن كل ما يعرقل أو يؤخر عملها"، كما جدد البيان التزام العراق بسلامة مستشاري التحالف الدوليب في أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد.

ولم يتطرق البيان العراقي، إلى أي مواعيد زمنية أو كيفية إدارة الحوار والسقف المحدد للمفاوضات، وهو ما يجعل الإعلان الحكومي العراقي، تأكيداً على "تفاهم"، بين الجانبين لبدء المفاوضات حول الوجود العسكري للتحالف الدولي الذي تمثل واشنطن منه نحو 80%، خاصة وأنه تحدث عن السعي وراء وضع جدول زمني وتخفيض تدريجي بعد الانتهاء من تقييم خطر داعش وتهديده في العراق.