إحباط إدخال مواد مخدرة والإطاحة بعصابة لسرقة السيارات جنوبي العراق

2024-01-25 18:52:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قوات حرس الحدود العراقي، يوم الخميس، إحباط محاولة إدخال 2 كغم من المخدرات عبر شط العرب، ضمن محافظة البصرة، فيما أطاحت قوات الأمن بعصابة مختصة بسرقة السيارات ضمن محافظة ذي قار.

وذكر بيان لحرس الحدود العراقي، ورد لوكالة شفق نيوز: "استمراراً للجهود الامنية المميزة لقيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات والممنوعات عبر الحدود، أحبطت مفارز الفوج الثاني في لواء حدود السواحل محاولة إدخال (2) كغم من المخدرات عبر شط العرب في محافظة البصرة، اذ تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

في السياق، أكدت شرطة ذي قار، وبناء على معلومات دقيقة ومن خلال التحريات وجمع الأدلة، الإطاحة بعصابة مختصة بسرقة السيارات.

وجاء ذلك، بعد التأكد من صحة المعلومات حول عصابة مختصة بسرقة السيارات وتفكيكها إلى قطع غيار تتكون من متهمين 2 وعلى الفور وبموافقات قانونية تم تنفيذ عملية نوعية خاطفة من قبل مكافحة إجرام ذي قار، أسفرت عن إلقاء القبض على أفراد العصابة، وفق بيان ورد للوكالة.

وأضاف البيان، أن "أربعة سيارات مسروقة ضبطتها الشرطة، وكذلك ضبط موقع لتفكيك السيارات يحتوي على قطع لسيارات تم تفكيكها بوقت سابق كانت العصابة".

وأكد قائد شرطة المحافظة، بحسب البيان، أن "العملية نفذت وفق خطة مهنية مدروسة بعد متابعة المتهمين وتحديد تحركاتهم من قبل فريق عمل مختص بالتحري وجمع المعلومات وبسرية تامة"، مؤكداً أن "التعاون مع محكمة استئناف ذي قار الاتحادية وإصدار أمر قبض قضائي من المحكمة المختصة مكنت القوة المنفذة للواجب من تنفيذ المهام بعملية خاطفة ودقيقة تكللت بالنجاح".

وأوضح أن "القيادة أجرت كشف الدلالة القانوني للمتهمين بحضور قاضي التحقيق وأن الكشف جاء مطابقا لاعترافات المتهمين وتقرر توقيفهما لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".