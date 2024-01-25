السفيرة الأمريكية تعلق على المفاوضات بين بغداد وواشنطن

2024-01-25 19:26:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

رحبت السفيرة الأمريكية لدى العراق، إلينا رومانوسكي، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024) ببدء أعمال اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية.

وقالت رومانوسكي في تغريدة بمنصة (إكس) "أرحب ببدء أعمال اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية (HMC)".

وأضافت " تبني هذه اللجنة على المباحثات الثنائية السابقة والنجاحات التي حققتها حملة العراق لهزيمة داعش بالشراكة مع CJTFOIR@ . ".

وأضافت إن "الانتقال الى شراكة أمنية ثنائية مستدامة أمر مهم لتأكيد التزامنا المستمر بدعم أمن المنطقة وسيادة العراق".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت مساء اليوم عن نجاح المفاوضات بين الحكومتين العراقية والأمريكية التي بدأت منذ آب 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) لصياغة جدول زمني يمهد لانسحاب تدريجي لقوات التحالف الدولي من العراق.

وعلق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على إعلان الخارجية العراقية في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، ان "الولايات المتحدة والعراق سيعقدان اجتماعات مجموعات العمل الخاصة باللجنة العسكرية العليا".

وأضاف أوستن، ان "اللجنة العسكرية العليا ستمكن الولايات المتحدة والعراق من الانتقال لعلاقة أمنية مستدامة بينهما".



