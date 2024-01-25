الأعرجي يدعو القوى الوطنية لدعم جهود الحكومة في مفاوضاتها مع التحالف الدولي

2024-01-25 19:28:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، القوى الوطنية لدعم جهود الحكومة في مفاوضاتها مع التحالف الدولي.وقال الأعرجي في تدوينة على منصة X تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "إننا سنواصل العمـل بقـوة وإصـرار وثبـات، لدعـم عمـل اللجنـة العسكرية العراقيـة، التـي تفـاوض التحالـف الدولـي لتنظيـم العلاقـة الشـاملة بيـن العراق والولايات المتحـدة وإعـادة تنظيم العلاقـة مـع التحالف الدولي لحفـظ الأمـن والاستقرار فـي بلدنـا خصوصـا مـع التطـور الكبير لـقـدرات قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها".وأضاف، أن "على جميع القـوى الوطنيـة دعـم الجهود الحكومية لإنجـاح هـذه المفاوضات، والحفـاظ علـى المكتسبات العراقيـة التـي لا يمكـن التفريـط بهـا مطلقا".