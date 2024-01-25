السوداني يؤكد مضي العراق نحو المشاريع التنموية والستراتيجية الكبرى

2024-01-25 19:31:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل وفد منظمة المدن العربية

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، وفد أمناء ومحافظي العواصم العربية، برئاسة الأمين العام لمنظمة المدن العربية السيد عبد الرحمن هشام العصفور.





ورحب سيادته، في مستهلّ اللقاء، بالضيوف العرب، وباجتماعهم الذي انعقد في بغداد بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة عقود، مؤكداً استعداد بغداد الدائم وقدرتها على استضافة جميع ضيوفها، سواء كانوا من الأشقاء العرب أم من الأصدقاء.





وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء مضي العراق نحو المشاريع التنموية والستراتيجية الكبرى والشراكات الاقتصادية المنتجة، مشيراً إلى أن الحكومة في العراق وضعت على رأس أولوياتها الارتقاء الشامل ببغداد وباقي المدن العراقية، فضلاً عن الانفتاح على تجارب الأشقاء والأصدقاء الناجحة، في ما يخص الاعتماد على التكنولوجيا والأساليب المتطورة بشأن التنمية الحضرية والقطاعات الخدمية كافة.





وبين سيادته أنه في الوقت الذي نبحث فيه عن أفضل السبل لتطوير مدننا والارتقاء بها، تبرز غزة شاخصة أمامنا بسبب ما تعانيه من تدمير ممنهج وخراب وافتقاد أبسط سبل العيش؛ بسبب العدوان والجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني هناك، مجدداً دعمه لإنشاء صندوق دعم وإعمار قطاع غزة بعد وقف العدوان، وهي المبادرة التي أطلقها العراق خلال قمة القاهرة للسلام 2023، التي انعقدت في شهر تشرين الأول الماضي، ولاقت ترحيباً كبيراً.





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

25-كانون الثاني-2024