السفيرة الأمريكية: نرحب ببدء أعمال اللجنة المشتركة والانتقال لشراكة أمنية مع العراق

2024-01-25 19:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأبدت سفيرة الولايات المتحدة في بغداد، إلينا رومانوسكي، اليوم الخميس، ترحيبها ببدء أعمال اللجنة المشتركة والانتقال لشراكة أمنية مع العراق.وقالت رومانوسكي في تدوينة على منصة "إكس"، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أرحب ببدء أعمال اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية".وأضافت، "تبني هذه اللجنة على المباحثات الثنائية السابقة والنجاحات التي حققتها حملة العراق لهزيمة داعش بالشراكة مع ‎الحكومة العراقية وإن الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية مستدامة أمرٌ مهمٌ لتأكيد التزامنا المستمر بدعم أمن المنطقة وسيادة العراق".