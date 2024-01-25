كأس آسيا.. تفادي "الساموراي" ورغبات "الشمشون" تربك حسابات دور 16

2024-01-25 20:08:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أثارت مباريات الجولة الثالثة للمجموعتين الخامسة والسادسة لبطولة كأس آسيا، التي جرت يوم الخميس، جدلاً واسعاً بسبب النتائج التي شهدتها هذه المباريات، والمزاعم حول تعمد تحصل المنتخبات على هذه النتائج لحسابات تتعلق بمواجهات دور الستة عشر من البطولة.

المجموعة الخامسة، رفضت منتخباتها احتلال الصدارة لتفادي مواجهة اليابان في ثمن النهائي، تبوأت البحرين المركز الأول بفوزها على الأردن 1-0، فيما تعادلت كوريا الجنوبية القوية بشكل مفاجئ في الثواني الأخيرة مع ماليزيا المتواضعة 3-3.

ورفعت البحرين رصيدها إلى 6 نقاط في المجموعة الخامسة لتضرب موعدا مع "الساموراي الأزرق"، مقابل 5 نقاط لكوريا الجنوبية و4 للأردن اللذين ضمنا التأهل سابقا.

وكانت المفاجأة في لقاء الأردن والبحرين عدم مشاركة نجم منتخب "النشامى" وجناح مونبلييه الفرنسي، موسى التعمري أساسيا وهو الذي تألق في المباراتين الأولين لمنتخب بلاده ضد ماليزيا (4-0) وضد كوريا الجنوبية (2-2). في حين غاب لاعب الوسط نور الروابدة بداعي كسر في أحد الاضلع لينتهي مشواره في البطولة.

وعما إذا كان تعمد الخسارة في المباراة، قال مدرب الأردن، المغربي الحسين عموتة في تصريحات تلفزيونية: "اختيار هذه التشكيلة كان ضروريا طالما ضمنا التأهل.. كانت مغامرة أن ندخل بكل اللاعبين الأساسيين. كان هناك إصابة لمحمود المرضي خفيفة".

وبشأن أحداث المجموعة السادسة، هاجمت الجماهير السعودية مدرب كوريا الجنوبية، الألماني يورغن كلينسمان بعد ظهوره وهو يبتسم إثر استقبال شباك منتخبه هدف التعادل أمام ماليزيا في كأس آسيا.

وبهذا التعادل، تجنب منتخب كوريا الجنوبية مواجهة اليابان المرشحة الأولى للقب في الدور ثمن النهائي، وسيواجه على الأرجح السعودية في حال تصدرها لمجموعتها.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صورة مركبة لكلينسمان، حيث ظهر في الصورة الأولى عبوسا بعدما سجل النجم الكوري هيونغ مين سون هدف التقدم لمنتخب بلاده في شباك ماليزيا 3-2 في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، فيما ظهرت علامات الارتياح والسعادة على وجه المدرب الألماني عندما استقبل منتخبه هدف التعادل 3-3 في الدقيقة 14 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.