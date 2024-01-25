2024-01-25 20:10:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني قادر قاجاغ، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، أن عناصر حزب العمال الكردستاني يرتكبون جرائم فضيعة في سنجار وهم المسيطرون على القضاء.

وقال قاجاغ في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "سنجار ما تزال تحت سيطرة حزب العمال الكردستاني وهو المتسيد بأمنها ويديرها بالحديد والنار".

وأضاف أن "حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية يرتكبون جرائم فضيعة وممارسات شنيعة، وعلى الحكومة العراقية تنفيذ اتفاق سنجار بالكامل، وهو الضامن لإعادة الاستقرار إلى القضاء".

وأشار إلى أن "حزب العمال يقوم بممارسات غير إنسانية، من عمليات خطف وتجنيد للفتيات وإرسالهم إلى قنديل، وتنفيذ اتفاق سنجار هو الحل الوحيد".

ويوم امس الأربعاء، اعتبر رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان حكومة كردستان هي من تبقي على النازحين الايزيديين في مخيمات النزوح لاستثمار معاناتهم واستغلالهم كمشاريع سياسية وانتخابية.

وأشار إلى أنه "يكفي استغلال للنازحين وجعلهم مشاريع للربح من قبل الأحزاب الكردية الحاكمة، خاصة وأن سنجار تشهد استقرارا أمنيا قل نظيره، وبالتالي لا يوجد مانع أمام عودة النازحين، سوى معارضة الجهات الحاكمة في الإقليم، التي تريد بقاء النازحين في المخيمات".

ويبلغ عدد النازحين الايزيديين في مخيمات النزوح باقليم كردستان حاليا اكثر من 135 الف نازح ايزيدي فقط، من اصل اكثر من 166 الف نازح في المخيمات الواقعة باقليم كردستان.

اما عدد النازحين الايزيديين في المخيمات او في اقليم كردستان خارج المخيمات يبلغ نحو 190 الف ايزيدي من اصل اكثر من 360 الف ايزيدي نزح بعد احتلال سنجار من قبل تنظيم داعش الارهابي، بحسب احصائيات دولية.