الموارد المائية العراقية تؤكد اعتماد أساليب جديدة لمواجهة الجفاف وبريطانيا تتعهد بالمساعدة

2024-01-25 20:14:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، يوم الخميس، التوجه نحو اعتماد برامج حيوية للحد من مخاطر الجفاف وشح المياه، فيما أكدت بريطانيا استعدادها للتعاون وزج خبراتها في هذا المجال.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن عبد استقبل في مكتبه ببغداد، القنصل البريطاني روزي كيف، والوفد المرافق لها، لبحث التعاون المشترك بين البلدين في مجال تطوير قطاع الموارد المائية في البلاد.

وأكد الوزير العراقي أن الوزارة تعمل على إدخال مشاريع حيوية لبرنامجها لمواجهة أزمة شح المياه وتحقيق الاستخدام الأمثل لكون الوزارة القطاع المسؤول عن إدارة الموارد المائية، وهي تسعى لتغيير النظام الإروائي التقليدي إلى آخر حديث بالاعتماد على الأنابيب لنقل المياه.

وأشار إلى مشاريع إعادة تنقية وتحلية مياه الصرف الزراعي وإحالتها للجامعات العراقية لإعداد متطلبات إدراجها والكلف الخاصة بالدراسات.

من جانبها، أكدت روزي كيف، استعداد بلادها للتعاون مع الوزارة من خلال رفدها بالخبرات وزج الشركات البريطانية لتنفيذ مشاريع الوزارة ذات الصلة ببيئة الأنهر ومنع تلوثها، والإفادة من التقنيات الحديثة في مجال تطوير قطاع الموارد المائية.

وتمنت نجاح فعاليات مؤتمر بغداد الرابع للمياه الذي ستستضيفه بغداد أواخر شهر نيسان/ أبريل المقبل، حيث ستكون للحكومة البريطانية مشاركة فاعلة بالمؤتمر.