ذي قار.. حريق يودي بحياة رجل ولصوص يسرقون سجل "ديون حانوت" مدرسة

2024-01-25 20:24:44 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة، بينها مصرع رجل نتيجة حريق داخل منزله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً في السبعينيات من عمره لقي مصرعه داخل منزله في ناحية الطار جنوبي مدينة الناصرية، جراء حريق اندلع بسبب طباخ صغير، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وأشار إلى أن "شاباً أصيب برصاصة مسدس في بطنه أثناء العبث بسلاحه الشخصي بعد احتفاله بفوز المنتخب العراقي، داخل منزله في حي البشائر وسط مدينة الناصرية".

وذكر المصدر أن "مدرسة (النهضة) في قضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة، تعرضت للسرقة على يد مجهولين، حيث قاموا بكسر بابيّ غرفتيّ مدير المدرسة ومعاونه، وسرقوا سجل الديون لحانوت وسجلات الأساس للطلبة".