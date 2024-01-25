2024-01-25 20:38:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي لكرة القدم، نظيره الأردني يوم الاثنين المقبل، في دور الـ16 من نهائيات كأس أمم آسيا 2023، الجارية أحداثها في قطر.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

هذا وستكون المواجهات في دور الـ16 في كأس آسيا للمنتخبات المتأهلة بشكل رسمي والتي تنطلق يوم الأحد القادم، حسب الآتي: السعودية مع كوريا الجنوبية، وأستراليا مع إندونيسيا، والعراق مع الأردن، والإمارات مع طاجيكستان، وقطر مع فلسطين، وأوزبكستان مع تايلاند، واليابان مع البحرين، وسوريا مع إيران.

وكان المنتخب العراقي لكرة القدم، قد تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بعدما حقق الفوز على نظيره الفيتنامي، بنتيجة 3-2 يوم أمس الأربعاء، ضمن منافسات كأس آسيا لكرة القدم 2023.

وجاء منتخب الأردن بالمركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بينما تصدر المجموعة الخامسة البحرين بالمركز الأول برصيد 6 نقاط، وحل ثانياً منتخب كوريا الجنوبية برصيد 5 نقاط، وأخيرا ماليزيا بالمركز الرابع بنقطة واحدة.